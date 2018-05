Las llaves inteligentes son tan malas que están matando gente, según una investigación

No me gustan las llaves inteligentes, también conocidas como llaves de proximidad, llaves sin contacto o como sea que te guste llamar a esas cosas que se usan para abrir y encender coches que en realidad no son llaves. Sin embargo, nunca imaginé lo malas que podían ser. Un reportaje de The New York Times asegura haber encontrado evidencia de que estas llaves podrían ser parcialmente responsables de la muerte de docenas de personas, debido a su diseño poco intuitivo.