Lluny del que somiava, Francisco Camps serà recordat com el president que va tolerar la corrupció sistèmica al País Valencià. L’allau de casos protagonitzats a tots els nivells per multitud d’alts càrrecs durant la seua etapa de govern és una llosa que compromet bastant la recuperació del partit ara comandat per Isabel Bonig, a qui ell va nomenar consellera.