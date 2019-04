El llanto asociado al orgasmo

El llanto no siempre es una manera de manifestar dolor o tristeza. Existen una inmensidad de situaciones positivas en las que se puede llorar: al recibir una buena noticia, viendo el final feliz de una película, al conseguir algún gran logro, durante el orgasmo… Sí, sí, durante el orgasmo. Es posible que algunas de las que estáis leyendo esto os sintáis identificadas y estéis recordando alguna situación concreta en la que os pasó. Otras puede que penséis que se me ha ido la cabeza y que no sé lo que digo, pero no. El orgasmo es una situación po