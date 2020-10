Me llamo Lucas…. y fui Testigo de Jehová

"El caso es que me llevaron ante los ancianos, entre quienes había algún familiar directo. Delante de ese sanedrín tuve que confesar con pelos y señales todas y cada una de mis experiencias homosexuales, sin subterfugios. La humillación que sentí no se puede explicar. Estaba tan destrozado y me sentí tan sucio y culpable que prometí tratar de enmendarme, de combatir mi naturaleza.Me censuraron y ni siquiera mi propia familia podía dirigirme la palabra absolutamente para nada."