Que llamen a la Virgen de la Cueva

Sobre el problema del agua en España convendría tener cuatro ideas claras. La primera es que el consumo humano representa el 14% del total frente al 80% de la agricultura y el 6% de la industria, por lo que, una vez asegurado el derecho a no pasar sed,el resto de los recursos debería gestionarse con el criterio de no favorecer la demanda.La segunda es que no todos pagamos el mismo precio por el agua: los españoles consumen 132 litros diarios a un coste medio de 1,89 euros el metro cúbico; el agua superficial de riego cuesta de media 0,02 euros.