Llamar 'exótica' a una mujer negra es racista

Estoy en la discoteca, veo a un tipo que me mira desde hace rato desde la barra. Hago como que no veo que me mira; pienso incluso —cosa de algunas inseguridades que arrastro desde la adolescencia— que no me mira a mí, que mira a alguna de mis amigas blancas. El tipo se acerca finalmente. Se planta a mi lado (vaya, sí me miraba), sonríe e intentando que su voz suene seductora pese a los decibelios a los que suena la música me dice al oído: "Hola. ¿De dónde es una belleza tan exótica como tú?". Y ahí, ese hombre pretendidamente seductor...