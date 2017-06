Llamar dictadura a la dictadura cuatro décadas más tarde (Opinión)

El gran desastre no está en la Transición,sino en el olvido de las décadas posteriores.En lo que no se hizo después,cuando la democracia no corría peligro;en unos años en los que restituir la memoria de las víctimas del franquismo y juzgar a los torturadores no habrían puesto nada en riesgo. ¿Hacen falta otros cuarenta años para que España deje de tener un enorme mausoleo dedicado a un dictador,fosas comunes en las cunetas y torturadores impunes?..