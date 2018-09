Te llamamos de Microsoft porque tu router ha sido hackeado, danos acceso a tu PC

En casa de Aldara, el teléfono sonó un sábado por la mañana. "Hablaban en inglés, el número desde el que me llamaban tenía prefijo francés, y desde el principio usaron un tono alarmista, muy acelerado, como si fuese un asunto de urgencia que no podía esperar". Con Aldara se equivocaron de víctima: ella tiene conocimientos técnicos avanzados y no picó, pero trataron de colarle un scam que lleva años en activo y que, como las clásicas estafas nigerianas, se ha enquistado en la cultura de Internet.