Cuando hacemos una llamada de voz convencional, lo que estamos haciendo es usar la red móvil que nos ofrecen las antenas de telefonía. Pero ¿qué pasa cuando no hay cobertura y no hay señal? ¿No se pueden hacer llamadas de voz? La respuesta corta es que no, pero la respuesta larga es que sí, siempre y cuando tengamos acceso a una red WiFi gracias a la tecnología VoWiFi.