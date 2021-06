La llamada de Cthulhu: Historia de Las máscaras de Nyarlathotep

En 1984 Chaosium publicaba la primera edición de la campaña Masks of Nyarlathotep para su juego de rol Call of Cthulhu, escrita por Larry DiTillio con la colaboración de Lynn Willis y de otros grandes clásicos de la casa como Sandy Petersen y Tom Sullivan. Consiguió premios tan importantes como el Origins Award de 1986 a la mejor aventura de un juego de rol (Best Role-Playing Adventure) y sigue hoy en día, 34 años después de su publicación, en el número uno del ranking de aventuras roleras en RPG.net y el número tres en RPGGeek...