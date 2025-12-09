Lituania declara el estado de emergencia por las incursiones de globos procedentes de Bielorrusia  

El Gobierno de Lituania declaró el martes el estado de emergencia por los riesgos de seguridad que plantean los globos de contrabando procedentes de Bielorrusia que han violado su espacio aéreo en las últimas semanas. Las tensiones entre Vilna y Minsk han aumentado después de que globos meteorológicos procedentes de Bielorrusia obligaran a la vecina Lituania a cerrar repetidamente su principal aeropuerto en las últimas semanas, dejando a miles de personas varadas.