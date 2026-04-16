Las listas de espera marcan un nuevo récord: 853.509 personas esperan una operación

Más personas que nunca esperan una intervención quirúrgica en España: 853.509 personas, según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad con las estadísticas de diciembre de las comunidades autónomas. Son casi 21.000 más que en junio pasado y 7.000 más que hace justo un año. Lo que realmente preocupa a los expertos en salud pública, sin embargo, no es tanto cuántas personas esperan, sino cuánto lo hace cada una. Estos datos se mantienen relativamente estables: 121 días de media para una operación...