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Las listas de espera marcan un nuevo récord: 853.509 personas esperan una operación

Las listas de espera marcan un nuevo récord: 853.509 personas esperan una operación

Más personas que nunca esperan una intervención quirúrgica en España: 853.509 personas, según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad con las estadísticas de diciembre de las comunidades autónomas. Son casi 21.000 más que en junio pasado y 7.000 más que hace justo un año. Lo que realmente preocupa a los expertos en salud pública, sin embargo, no es tanto cuántas personas esperan, sino cuánto lo hace cada una. Estos datos se mantienen relativamente estables: 121 días de media para una operación...

| etiquetas: listas de espera , sanidad , record
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9 comentarios
13 3 0 K 149 actualidad
pepel #5 pepel
¿Están en huelga los de Clínica Quirón?
3 K 54
Ludovicio #6 Ludovicio
Y por eso se debe prohibir la gestión privada de los servicios públicos.

Para que los políticos corruptos no tengan motivos para perjudicar la gestión pública y hacer, en apariencia, más apetecible la privada.
3 K 47
#4 Pitchford
Un 1% más que hace un año, aprox. el incremento de población. Si los días promedio de espera también están prácticamente estables, quiere decir que la situación por lo menos no ha empeorado. Esperemos que mejore para el año que viene..
2 K 41
Cometeunzullo #1 Cometeunzullo
Camino del modelo estadounidense.
1 K 25
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
#1 ... en algunas CC.AA., en las que sus votantes no creen en el estado de bienestar y prefiere que cada uno se busque la vida como pueda dentro de la selva que quieren crear.
8 K 128
autonomator #3 autonomator
#1 Con nuestro dinero y sobre todo con nuestro permiso, recordarlo.
La pauperización del modelo sanitario público en busca de una alza de los modelos privados y de un sistema diferenciado por capacidades económicas es obra de los/as políticos/as que por ello están siendo y serán recompensados. Con la complacencia de otros estamentos como judicatura y prensa. Y sobre todo con nosotros mirando banderas y odios espurios.
2 K 41
Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
Recuerdo lo que hacían (y creo que siguen haciendo) en la Comunidad de Madrid: si tienes pendiente una operación te dicen que o te vas a una clinica privada con poca lista de espera o si insistes en quedarte en tu hospital público, te espera una lista de espera de un año. En caso de elegir lo segundo te hacían firmar un papel renunciando a una maravillosa operación por la privada y aceptando la lista de espera de la pública, con un tono ciertamente amenazante. La perversión del sistema público de salud.
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Asimismov #9 Asimismov
Las mejores y más grandes listas de espera, las de Madriz.
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#7 omega7767
a este ritmo las lista de espera van a ser mas grandes que el paro
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menéame