Listado de países y número de vacunas donadas

Estados Unidos es el mayor donante de vacunas contra la covid-19 del mundo: ya se ha comprometido a compartir 580 millones de dosis a coste cero, según datos de la Knowledge Network on Innovation and Access to Medicines, un proyecto del Graduate Institute de Ginebra (Suiza). Sin embargo, a junio de 2021 apenas había sellado un puñado de acuerdos bilaterales, la mayoría con países latinoamericanos, para repartir 20 millones de vacunas. El resto, 560 millones de dosis, lo entregará a Covax, una iniciativa público-privada para promover el acceso a