Una linterna para la eternidad

Un representante del PP encontraba la mar de natural el precio de la factura eléctrica... Y entonces Xavier Sardà sacó de su bolsillo una linterna. La accionó apretando repetidamente un gatillo. Y advirtió: «Me he comprado esta linterna. He pagado el correspondiente IVA. Va con una dinamo. Dura para siempre. La he pagado. Es mía. Y nadie me puede pedir que pague un impuesto adicional por tenerla y fabricar mi propia electricidad. ¿Por qué entonces les exigen a los que tienen placas solares que cada mes y cada año paguen impuestos extras?»