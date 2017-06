Lingotes, mentiras, dirigentes, paraísos y fiscales

He reflexionado, atendiendo la sugerencia de Villalobos, ya sé qué dirigentes queremos. Unos que además de ser buenos lo parezcan. Que no mientan ni tergiversen la verdad. Que no tengan cuentas en Andorra ni maletines llenos de billetes ... ni lingotes en Suiza ni empresas en Panamá. Pero qué quieres que te diga, Villalobos: justo cuando estamos preparando la declaración de la renta da mal rollo que aquellos en cuyas manos dejamos la administración de nuestro dinero, o nuestra justicia, hagan cosas que en nuestras familia nadie haría nunca