La línea de tren Xàtiva-Alcoi quedará sumergida cuando haya riadas para evitar inundaciones en la comarca de La Ribera

El pantano de Bellús, en el río Albaida, no puede pasar del 42% de su capacidad desde hace 25 años, porque no puede inundar la línea férrea a costa de inundaciones en el Xúquer. Así que, mientras no se actúen en la línea para esquivar las inundaciones, la única alternativa es dejar que el agua anegue la vía férrea. La CHX ha establecido un nuevo protocolo por el que en caso de necesidad se rebasará el limite estipulado y se interrumpirá la circulación en la línea, pero se hará únicamente cuando sea necesario para la seguridad de las personas.