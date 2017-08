Linda Hamilton: la vida junto a James Cameron fue "terrible a todos los niveles" (eng)

"Fue terrible en todos los niveles. Yo no estaba preparada, él no estaba preparado. Él era terriblemente inseguro y pensaba que que alguna manera yo iba a estropear todo, algo que no tenía sentido ya que soy una actriz por derecho propio y había estado delante de la cámara. Fue horrible ", dijo. "Jimbo me regaló un gran diamante, pero mi matrimonio duró nueve meses, el anillo no significaba nada para mí y lo regalé". Cameron ha estado casado cinco veces y Hamilton, Sarah Connor en Terminator, fue su cuarta esposa.