Linchan a un ladrón en Alicante, lo graban en vídeo y animan a los agresores: "Pégale en la cabeza hasta que lo mates" Los detalles: "Dale una hostia, me cago en..." o "cógelo, mátalo" son solo algunos de los gritos de aliento que recibieron los agresores de un ladrón. Todo ha quedado registrado, pues uno de los hombres que pedían su linchamiento lo ha grabado con su móvil.