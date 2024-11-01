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Linchan a un ladrón en Alicante, lo graban en vídeo y animan a los agresores: "Pégale en la cabeza hasta que lo mates"

Linchan a un ladrón en Alicante, lo graban en vídeo y animan a los agresores: "Pégale en la cabeza hasta que lo mates" Los detalles: "Dale una hostia, me cago en..." o "cógelo, mátalo" son solo algunos de los gritos de aliento que recibieron los agresores de un ladrón. Todo ha quedado registrado, pues uno de los hombres que pedían su linchamiento lo ha grabado con su móvil.

| etiquetas: lasexta , linchar , abogado , robo , defensa propia
2 1 5 K -18 actualidad
3 comentarios
2 1 5 K -18 actualidad
DDJ #1 DDJ
A ver si la moto era del que han apaleado y el que se la robó fue el tipo del casco
0 K 10
ewok #2 ewok *
#1 El apaleado quiso robar varias motos. Por cierto, #0, es dupe: www.meneame.net/m/actualidad/varios-ciudadanos-reducen-ladron-intentar
3 K 49
Polarin #3 Polarin *
#2 Ya, pero esta es mas graciosa: "linchar" y con abogado soltando que es delito de odio.

De hecho no es la misma noticia. Esta es como una cadena usa las palabras "linchar" y saca a un abogado para amenzar.
2 K 32

menéame