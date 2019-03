Limpieza anal: Completa guía ilustrada

Una buena limpieza anal evita sorpresas desagradables durante las relaciones sexuales y tambien ayuda al pasivo a sentirse más cómodo y seguro, al no tener que estar preocupado de no ensuciar a su pareja de juegos. Si nunca te has hecho una limpieza anal no pienses que no la necestias. Para muchos tios el hecho de sacar el pene sucio de un agujero, aunque lleve condón, es un completo bajón de líbido y sobre todo a estas alturas de la película.