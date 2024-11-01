·
Una limpiadora de 65 años deja de acudir a su puesto a propósito para que la despidan y cobrar el paro: "Estamos ante una actitud clara de no querer trabajar"
Una limpiadora de 65 años deja de acudir a su puesto a propósito para que la despidan y cobrar el paro: "Estamos ante una actitud clara de no querer trabajar"
fraude
sepe
despido
Tribunales
#4
alfema
He buscado el enlace, el correcto es
www.eleconomista.es/legal/noticias/13625850/11/25/una-limpiadora-de-65
0
K
11
#1
MAJASTRABU
¿Tiene una página con el error 404 3 meneos?
0
K
10
#2
Ferroviman
#1
tal cual...
0
K
10
#3
Pastis
*
Lo que dice la IA
Casos que aunque te despiden no tienes paro:
Aunque es un mito que ningún despido da derecho a paro (la regla general es que sí, si cumples requisitos), no tendrás paro si renuncias voluntariamente, si te despiden por causas disciplinarias graves y probadas (faltas de asistencia, indisciplina) y el despido se declara procedente, o si provocas intencionadamente tu despido para cobrarlo, ya que el SEPE puede considerarlo fraude. Otras causas son agotar el paro, no…
» ver todo el comentario
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
