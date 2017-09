Los "límites operacionales" del Autopilot de Tesla, los culpables del accidente mortal de 2016

Fueron las "limitaciones operacionales" del sistema Autopilot de Tesla las que jugaron "un papel principal" en el accidente. Según las investigaciones, el sistema operó como está diseñado para operar, pero no hizo lo suficiente para garantizar que el conductor siguiese prestando la atención adecuada. Tesla ya dijo que su Autopilot "no es perfecto y el conductor sigue teniendo que mantenerse alerta". Sin embargo, según la investigación, la empresa no habría tomado medidas suficientes en el diseño del sistema para asegurarse de que así fuera.