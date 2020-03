Los límites de la inmunidad de los ex jefes de Estado permiten investigar a Juan Carlos I en otros países

Juristas consultados por eldiario.es concluyen que el rey emérito debe responder fuera de España incluso por presuntos delitos cometidos durante su reinado siempre que no tengan que ver con el ejercicio de sus funciones y no estén prescritosCorinna Larsen denunciará a Juan Carlos de Borbón en Reino Unido por amenazas para que no revele "secretos de Estado"