Los límites de la ética animal [EN]

Uno de los debates éticos más importantes de las próximas décadas será, sin duda, el de nuestras obligaciones morales hacia los seres no humanos y, en particular, hacia los miembros de otras especies animales. Muy probablemente, no sólo las discusiones filosóficas, sino también las actitudes de una gran parte de los ciudadanos sobre este tema, van a experimentar una transformación significativa con respecto a aquellas actitudes que fueron dominantes hasta el pasado reciente.