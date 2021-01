Al límite por los migrantes en la calle

Llegaron en patera o cayuco siendo menores y el Gobierno canario los acogió y los tuteló. Pero cumplieron aquí los 18 años y perdieron la protección. ¿La consecuencia? Se ven en la calle. O estaban hartos de estar en los hoteles, porque no arriesgaron para eso su vida en el mar, y salieron a buscarse otra alternativa.Y no la hay porque no tienen papeles y tampoco les dejan viajar a la península. ¿Dónde acaban? En la calle