En muchas organizaciones hoy en día hay una cosa que casi siempre es cierta: se hacen demasiadas cosas en paralelo, hay demasiado trabajo en progreso, todos están ocupados pero no se hace nada. Si esto es tan omnipresente, ¿por qué nadie hace nada al respecto? ¿La gente no se da cuenta o no sabe cómo solucionarlo?