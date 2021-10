Las limitadas opciones de movilidad mantienen el interés de los jóvenes almerienses por el carnet de conducir

Los datos lo confirman. Los jóvenes españoles, al igual que los de otros países europeos, cada vez tienen menor interés en sacarse el carnet de conducir y tener su propio coche, o al menos no está entre sus prioridades hacerlo. Más de la mitad de los españoles menores de 34 años, no lo tienen y las cifras parecen indicar que ese porcentaje no dejará de aumentar. Está ocurriendo en toda España, pero en Almería el fenómeno no se pone tanto de manifiesto, entre otras cosas porque las alternativas al vehículo privado siguen siendo muy escasas.