Lilith Verstrynge narra su experiencia personal en Podemos y sus razones para dejar la política

Habíamos empezado a hablar con fantasmas. La constante y amenazante presencia del fascismo y la búsqueda de enemigos internos convirtieron la política en un ejercicio de lealtad ciega". Artículo publicado en la revista 'Equator' en que la exsecretaria de Organización de Podemos y exsecretaria de Estado para la Agenda 2030 reflexiona sobre su encuentro con el 15M y su experiencia en este partido