Lilith Verstrynge narra su experiencia personal en Podemos y sus razones para dejar la política

Habíamos empezado a hablar con fantasmas. La constante y amenazante presencia del fascismo y la búsqueda de enemigos internos convirtieron la política en un ejercicio de lealtad ciega". Artículo publicado en la revista 'Equator' en que la exsecretaria de Organización de Podemos y exsecretaria de Estado para la Agenda 2030 reflexiona sobre su encuentro con el 15M y su experiencia en este partido

Harkon #3 Harkon
Ya sabemos el motivo del despotrique falso de Lilith Vestrynge, resulta que su novio es asesor de Yolanda Díaz, "vaia, vaia, vaia... noi me lo experabah", ahora toca aprrovechar y embolsar dinerito a costa de inventar basura sobre podemos porque si no su querida parejita se ve perjudicada.

¿Quién es el influyente asesor de discurso de Yolanda Díaz que negocia el acuerdo con Podemos?
Se trata de Rodrigo Amírola, uno de los principales asesores de la líder de Sumar. Formó

…   » ver todo el comentario
0 K 20
Pertinax #1 Pertinax *
Total, que el cuídate hermana y la justificación de problemas personales era en realidad postureo para disimular otro pioletazo.
0 K 12

