Liliana Segre, senadora italiana: "Yo también fui clandestina"  

La senadora Liliana Segre, judía perseguida por el Holocausto nazi, condenó la nueva política migratoria: "Me niego a pensar que hoy nuestra civilización democrática pueda ensuciarse con leyes en contra de los inmigrantes. Si así ocurre, me opondré con todas las fuerzas que me quedan." La senadora vitalicia del Gruppo Misto, recordó que ella fue una judía perseguida, clandestina y solicitante de asilo, y que es una de las pocas mujeres vivas que lleva un número de Auschwitz en su brazo.