La Liga compra la vuelta del fútbol

Ante el temor de sufrir pérdidas millonarias si no se reanudaba la Liga, a Tebas no le ha quedado más remedio que hacer importantes desembolsos al Gobierno y a la Federación para lograr que la pelota vuelva a rodar. El fútbol no se podía permitir dejar de ingresar 549 millones de la televisión en caso de no reanudarse la Liga, a lo que hay que sumar una pérdida ya segura de 123 millones por abonos y taquillas. Pero para la vuelta de la competición necesitaba el visto bueno del Gobierno y que la Federación no pusiera palos en la rueda.