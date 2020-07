La Liga Armada Galega y el Pazo de Meirás

Últimamento no paro de ponerme nostálgico, será el estado de ánimo en el que me encuentro; a veces pienso que son la edad y el paso del tiempo los que están consiguiendo que me broten a borbotones los recuerdos. Como he manifestado en imnumerables ocasiones me opongo a que “Queixumes dos Pinos” sea el Himno Gallego.