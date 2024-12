Liderazgo romano: Auctoritas vs Potestas  

Un gran líder tiene auctoritas y, a veces, también potestas. La auctoritas queda, la potestas es temporal. La postestas logra la sumisión de otros mientras dura el cargo, la auctoritas conlleva el respeto. Primera lección de este «rollo» del derecho romano que te acabo de rescatar, que no todo iba a venir del inglés: cuida tu auctoritas, cuídala mucho, más que tu potestas. Segunda lección, una que me he encontrado, de casualidad, mientras leía información del auctoritas vs potestas para escribirte este post, una segunda que también vale oro…