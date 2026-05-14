El líder de Revuelta, la asociación juvenil que rompió con Vox, denuncia amenazas de muerte

Pablo González Gasca, colíder de Revuelta, la asociación juvenil que rompió con Vox el pasado mes de diciembre, ha denunciado haber sufrido amenazas cuando un individuo se presentó en casa e intentó irrumpir en su domicilio.
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Cero Pena
Mas de medio año tuvieron los Iglesias amenazas delante de su casa. Incluyendo miembros de Vox
Resulta que parece ser que este tipo fue el que filtró los audios que demuestran que VOX sabia perfectamente el robo lo que la gente habia donado a los afectados de la DANA y estaban intentando activamente de ocultar!!
Tiene pinta de purga organizada por la cúpula valenciana de vox.
Pero bueno, que se investigue, porque al contrario de lo que vendían sus antiguos amigos, los impuestos sirven para pagar estas cosas.
Quien a hierro mata, a hierro muere
En este mundo polar que hacen los basurillas de su especie consiguieron que solo me importen unas.