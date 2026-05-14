edición general
11 meneos
24 clics
El líder de Revuelta, la asociación juvenil que rompió con Vox, denuncia amenazas de muerte

El líder de Revuelta, la asociación juvenil que rompió con Vox, denuncia amenazas de muerte

Pablo González Gasca, colíder de Revuelta, la asociación juvenil que rompió con Vox el pasado mes de diciembre, ha denunciado haber sufrido amenazas cuando un individuo se presentó en casa e intentó irrumpir en su domicilio.

| etiquetas: revuelta , vox , amenazas , pablo gonzález gasca
9 2 0 K 178 actualidad
14 comentarios
9 2 0 K 178 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 Bravok1
ooohhhh ya pobrecitos nazis llorones de vox...ahora sufren en sus carnes lo que querían para otros....que buena lección de vida. Solo puedo decir, que te jodan muy mucho ahora escoria.
8 K 88
#8 omega7767 *
#2 está sufriendo el pan diario de un político de izquierdas por parte de la derecha.

Cero Pena

Mas de medio año tuvieron los Iglesias amenazas delante de su casa. Incluyendo miembros de Vox
0 K 11
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#2 los tigres comeracaras quejándose de que otros tigrescomecaras les han atacado xD
0 K 20
#1 mrM4
Iba disfrazado de cura?
3 K 40
hdblue #6 hdblue
Ojo espera, que esto no es solo moco de pavo de nazis pegando a nazis.
Resulta que parece ser que este tipo fue el que filtró los audios que demuestran que VOX sabia perfectamente el robo lo que la gente habia donado a los afectados de la DANA y estaban intentando activamente de ocultar!!

Tiene pinta de purga organizada por la cúpula valenciana de vox.
1 K 29
pepel #3 pepel
Oí decir al PP que "es bueno probar tu misma medicina".
1 K 28
Andreham #4 Andreham
El que se acuesta con niños, amanece meado.

Pero bueno, que se investigue, porque al contrario de lo que vendían sus antiguos amigos, los impuestos sirven para pagar estas cosas.
1 K 25
josde #11 josde
Pobre un nazi amenazado por los otros nazis., nada nuevo mientras lo hagan entre ellos.
0 K 20
makinavaja #12 makinavaja
No sé como se considera "juvenil" a gente de más de treintantos años... mocetones ya granados... :troll: :troll: :troll: :troll:
0 K 13
mariKarmo #13 mariKarmo
Pobrecito. Ay qué pena me da.
0 K 12
reithor #10 reithor
Objectshit.
Quien a hierro mata, a hierro muere
0 K 11
Penetrator #14 Penetrator
La derechita llorica.
0 K 11
#5 Toponotomalasuerte
Denuncia las que hace o las que recibe??
En este mundo polar que hacen los basurillas de su especie consiguieron que solo me importen unas.
0 K 9
#7 pirat
Coherencia ante todo
0 K 9

menéame