El líder de Podemos en Baleares reconoce que no declaró a hacienda sus ingresos por realquiler vacacional

Jarabo ha reconocido que realquiló la vivienda en los años 2103 y 2014 y que no declaró los ingresos a Hacienda pero que remitió una carta a Hacienda, indicando que no los declaró ya que es no es un incremento patrimonial, aunque no ha aclarado si él no considera que eso es un incremento de la renta, que sí debe ser declarado. Se da el caso de que esta no declaración de ingresos de alquileres es una de las criticas que utiliza su formación política en contra de estos alquileres.