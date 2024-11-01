El líder de la oposición israelí critica el apoyo de Netanyahu al alto el fuego entre EE. UU. e Irán y lo califica de «fracaso político y estratégico» [ENG]

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, criticó duramente el miércoles al primer ministro Benjamin Netanyahu por respaldar un alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán, calificándolo de «fracaso político y estratégico». «Nunca hemos visto una catástrofe política semejante en nuestra historia. Israel ni siquiera estuvo presente cuando se tomaron decisiones sobre el núcleo de nuestra seguridad nacional», afirmó Lapid en la red social estadounidense X. « Llevará años reparar el daño político y estratégico causado por Netanyahu deb