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El líder de la oposición israelí critica el apoyo de Netanyahu al alto el fuego entre EE. UU. e Irán y lo califica de «fracaso político y estratégico» [ENG]

El líder de la oposición israelí critica el apoyo de Netanyahu al alto el fuego entre EE. UU. e Irán y lo califica de «fracaso político y estratégico» [ENG]

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, criticó duramente el miércoles al primer ministro Benjamin Netanyahu por respaldar un alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán, calificándolo de «fracaso político y estratégico». «Nunca hemos visto una catástrofe política semejante en nuestra historia. Israel ni siquiera estuvo presente cuando se tomaron decisiones sobre el núcleo de nuestra seguridad nacional», afirmó Lapid en la red social estadounidense X. « Llevará años reparar el daño político y estratégico causado por Netanyahu deb

| etiquetas: israel , oposicion , critica , alto el fuego
9 0 0 K 106 actualidad
5 comentarios
9 0 0 K 106 actualidad
#4 laruladelnorte
Es que no hay nadie en ese gobierno normal,todos son unos monstruos.
4 K 59
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Joputas en el poder, joputas en la oposición.

Lo único, si este está cabreado, es que lo del alto el fuego debe ser verdad de momento, a ver lo que tardan en romperlo.
3 K 47
#5 Bravok1
Todos en israel, son genocidas psicopatas, gobierno, oposición, da igual, los aleccionan desde pequeños para odiar y no consideran seres humanos a los iranies, libaneses, palestinos etc.... por eso rien cuando asesinan a niños, lo disfrutan mucho.

Suerte tiene el payaso este de que se hayan cagado por las patas abajo, de otro modo Israel sería un páramo desierto, habría desaparecido del mapa.
3 K 30
#3 carraxe *
Que no se preocupe, que el alto el fuego, como todo lo que viene de israhell, es un engaño
1 K 18
#2 yukatan
van a decir que Iran les ha lanzado un misil y vuelta a empezar...
0 K 9

menéame