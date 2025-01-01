edición general
Líder de la oposición acude a zona de incendios para desviar responsabilidades

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, advirtió este viernes en León que “queda lo peor” de la ola de incendios que se vive en estos momentos en el oeste de España, con especial incidencia en Castilla y León

Milmariposas
Esta mañana, en la cadena francesa BFM han entrevistado al corresponsal del PSOE en Francia y, preguntado por estos dramáticos incendios, ha declarado que la Junta de CyL ha gustado sólo el 48% del presupuesto en prevención de incendios este año. De quién dice que es la culpa?
#5 Eukherio
#1 Es la pescadilla que se muerde la cola: no se ha gastado en prevención de incendios y ha ardido todo, qué irresponsabilidad; se ha gastado un montón en prevención de incendios y este año el verano no ha sido para tanto y no se ha incendiado casi nada, qué despilfarro. Irónicamente siempre conseguirás que la gente se interese más en la prevención después de una tragedia.
#3 concentrado
Pues si queda lo peor que pida al presidente de CyL (que es de su partido) que solicite el nivel de alarma 3 al gobierno y ceda las competencias. Lo demás palabrería.
SeñorPresunciones
Microblogging de manual.
Asimismov
"queda lo peor"
Queda la reparación y reconstrucción que cada vez será peor para los afectados, tal y como se demostró en el incendio de la Sierra de la Culebra, el terremoto de Lorca, el volcán de la Palma, Metrovalencia, la DANA, las residencias de ancianos, la curva de Angrois, ... dónde la gente se queda jodida y sin las ayudas prometidas y sin derecho a reclamar.

Hace falta otro 15MpaRato y denunciar la dejación de funciones de los funcionarios y políticos negligentes.

Yo pongo mis 50€ donde haga falta ya
ChatGPT
Hay un poco de titular en ese sesgo xD


Edit: ya me parecía a mí raro, es cosecha de #0
Josecoj
#0 Titular inventado, quizás?
