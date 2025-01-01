Líder de la oposición acude a zona de incendios para desviar responsabilidades

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, advirtió este viernes en León que “queda lo peor” de la ola de incendios que se vive en estos momentos en el oeste de España, con especial incidencia en Castilla y León
Queda la reparación y reconstrucción que cada vez será peor para los afectados, tal y como se demostró en el incendio de la Sierra de la Culebra, el terremoto de Lorca, el volcán de la Palma, Metrovalencia, la DANA, las residencias de ancianos, la curva de Angrois, ... dónde la gente se queda jodida y sin las ayudas prometidas y sin derecho a reclamar.
Hace falta otro 15MpaRato y denunciar la dejación de funciones de los funcionarios y políticos negligentes.
Yo pongo mis 50€ donde haga falta ya
Edit: ya me parecía a mí raro, es cosecha de #0