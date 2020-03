El líder de la iglesia búlgara insiste en que los sacramentos no pueden transmitir el coronavirus [ENG]

Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Búlgara: "Los servicios no serán cancelados y todos los que quieran acercarse a la Sagrada Comunión con el Cuerpo y la Sangre de Cristo no deben ser convencidos de lo contrario por los temores sobre el coronavirus", dijo la Iglesia. "Los Santos Sacramentos no pueden transmitir ningún contagio o enfermedad ya que son una medicina para la curación y la salud mental y física". En la vecina Rumania, la Iglesia Ortodoxa pidió el miércoles a los creyentes que respetaran las recomendaciones emitidas por las autoridades