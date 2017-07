Líder checheno afirma no haber gays en Chechenia, si hay alguno pide que se lo lleven a Canadá [ENG]

En una entrevista, el líder checheno Ramzan Kadyrov niega que los gays sean detenidos y torturados en la república rusa, no porque no se permitan tales abusos, que son rutinarios en este país, sino porque piensa que no hay hombres gays en Chechenia. "Esto es una tontería", dijo Kadyrov cuando le preguntaron sobre las acusaciones. "No tenemos ese tipo de personas aquí. No tenemos gays. Si hubiere alguno, llévelo a Canadá. "