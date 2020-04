Sí, las licorerías son negocios esenciales

Las tiendas de licores pueden no parecer negocios esenciales en estos tiempos de distanciamiento social, pero de hecho son esenciales para la supervivencia de los casi 15 millones de personas en los EE. UU. Paradójicamente, los estados que no permiten que se vendan licores en los supermercados tienen un costo promedio per cápita más alto de consumo excesivo de alcohol que los estados con políticas más liberales. Los funcionarios gubernamentales de todo el país deben garantizar que haya alcohol disponible.