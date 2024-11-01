Licitación del Parque de Atracciones de Zaragoza o “para ese viaje no se necesitan alforjas”

Aunque ya se aventuraba un resultado alejado de las pretensiones iniciales del gobierno municipal de Natalia Chueca para la “renovación” del Parque de Atracciones de Zaragoza, el proceso de licitación ha arrojado unos resultados que han quedado, finalmente, a años luz de los objetivos que impulsaron todo este viaje a ninguna parte. Eso sí, las afecciones medioambientales al entorno en el que están enclavadas las instalaciones, los Pinares de Venecia, podrían venir para quedarse.