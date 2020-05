Libros perfumados de los años sesenta

En 1960, la editorial Monarch Books anunció el lanzamiento de los Perfume-o-Books, que eran libros con olores. La idea inicial era que la fragancia de cada libro estuviera estrechamente relacionada con su libro: aroma de cuero de silla de montar para los westerns, olor a flores para los libros de jardinería y a comida para los libros de cocina. Todo muy lógico, solo que decidieron iniciar la serie con tres libros que estaban basados en películas: The Enemy General de Dan Pepper, The Stranglers of Bombay de Stuart James y The Brides of Dracula.