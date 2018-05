Los libros de cocina más viejos alrededor del mundo

En las bibliotecas cabe todo el conocimiento y el legado cultural de la humanidad, por lo que no es nada extraño que en todas ellas nos encontremos con un buen apartado dedicado a una de las grandes pasiones del ser humano, un arte que cada vez cuenta con más adeptos, pero que siempre ha sido valorado y objeto de deseo: la gastronomía. ¿Quién no ha buscado libros de cocina alguna vez? ¿Quién no ha usado recetarios para probar en casa esos platos que tanto le gustan?