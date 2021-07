El libro impreso más antiguo es el Sutra del diamante. Eso sí, de los que se conocen. Y no piensen que hablamos de un libro cercano al siglo XV, cuando Gutenberg inventó al imprenta, si no de mucho tiempo antes. Ya saben que Gutenberg no inventó la imprenta, lo hicieron los chinos. Hablamos de unos cinco siglos antes de ese siglo XV, que es una barbaridad de tiempo. Con seguridad no fue el primer libro impreso, pero es el más antiguo del que se tiene constancia real, que se conserva.