Los libreros anticapitalistas de Tipos Infames recibieron más de 57.000 euros en ayudas públicas

El cierre de la popular librería Tipos Infames, localizada en el barrio de Malasaña, ha centrado la atención de los medios y las redes sociales. Especialmente sonado ha sido su alegato anticapitalista con el que denunciaban que eran este sistema económico, además de la gentrificación, los que les forzaban a poner fin a una trayectoria de más de una década. Naturalmente, los usuarios de redes sociales han reaccionado a esta noticia y, sobre todo, a las declaraciones de los propietarios de la librería. Como hemos publicado en Libre Mercado...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... no son pocas las personas que señalan la hipocresía de los libreros, quienes –según cuentan algunos usuarios en redes sociales– cobraban precios excesivos por las bolsas, no prestaban un trato deferente a las editoriales independientes y no pagaban demasiado a sus trabajadores. Sin embargo, uno de los detalles que resultan especialmente curiosos en relación con el cierre de este negocio es la cantidad de dinero que han recibido por parte de las administraciones públicas. ¿Cómo es posible que esta librería tenga que echar el cierre a pesar de haber recibido decenas de miles de euros en tan sólo cinco años?
#2 Almirantecaraculo
Precisamente porque están en contra del capital se apoyan del dinero estatal. Dónde está el problema? O esto hipocresía no debería aplicarse para los funcionarios o políticos liberales?
