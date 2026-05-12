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La librería más antigua de España, en Burgos, pide 60.000 euros de socorro popular para sobrevivir a Internet y las grandes cadenas

La librería más antigua de España, en Burgos, pide 60.000 euros de socorro popular para sobrevivir a Internet y las grandes cadenas

Hijos de Santiago Rodríguez, con 176 años abierta, inicia una campaña de micromecenazgo para resistir y saldar sus deudas

| etiquetas: libreria , micromecenazgo
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2 comentarios
14 2 0 K 216 cultura
celyo #1 celyo
ni que fuera el bar de Pablo Iglesias.
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Vodker #2 Vodker *
La tienda nunca ha dejado de funcionar, más allá de cambios de ubicación y variaciones en el negocio

Meneo, pero lo siento, si cambia tanto de ubicación como de modelos de negocio no puedo considerarla "la librería más antigua de España".
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menéame