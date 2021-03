Libertad para ser esclavizado

Las condiciones en las que los empresarios y trabajadores negocian los términos del contrato de trabajo son sumamente asimétricas: mientras que para el capital no contratar a alguien es solo un breve retraso en lo que sigue buscando entre la masa de desempleados y subempleados, para el trabajador no encontrar un empleo puede significar no tener comida sobre la mesa o un techo bajo el cual dormir. Esta urgente necesidad de los trabajadores de vender su fuerza de trabajo es un factor que anula el poder de negociación de los trabajadores.