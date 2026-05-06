En libertad el peligroso fugitivo polaco al que buscaban en su país por 49 delitos y fue capturado en Tenerife

La Audiencia Nacional y la Fiscalía creen que no hay riesgo de fuga de la Justicia del hombre que puede ser condenado hasta 485 años de cárcel por actividades ilícitas como fabricación y tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y estafa
| etiquetas: libertad , polaco , delitos multiples , tenerife
En 15 días le da tiempo a darla vuelta al mundo 3 veces, sin mencionar la facilidad de conseguir un pasaporte "falso" en Canarias.
.. Este tipo o ha untado a gente o ha colaborado con otros países y hay que devolver favores, porque no se entiende.
Algo me dice que no los va a cumplir.