edición general
10 meneos
27 clics
En libertad el peligroso fugitivo polaco al que buscaban en su país por 49 delitos y fue capturado en Tenerife

En libertad el peligroso fugitivo polaco al que buscaban en su país por 49 delitos y fue capturado en Tenerife

La Audiencia Nacional y la Fiscalía creen que no hay riesgo de fuga de la Justicia del hombre que puede ser condenado hasta 485 años de cárcel por actividades ilícitas como fabricación y tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y estafa

| etiquetas: libertad , polaco , delitos multiples , tenerife
9 1 0 K 101 actualidad
7 comentarios
9 1 0 K 101 actualidad
wata #2 wata
No hay riesgo de fuga. Está asegurada.
1 K 29
#4 kkculopis
Claaaaaarooooo si solo lo estaban buscando porque ya se había FUGADO
2 K 29
placeres #5 placeres
Eso sí, la Audiencia Nacional impide a Feliksiak Lukasz salir del territorio español, por lo que le exigió que entregara su pasaporte y lo obliga a acudir a un juzgado para firmar cada quince días como medida de control.
En 15 días le da tiempo a darla vuelta al mundo 3 veces, sin mencionar la facilidad de conseguir un pasaporte "falso" en Canarias.

.. Este tipo o ha untado a gente o ha colaborado con otros países y hay que devolver favores, porque no se entiende.
1 K 25
sotillo #3 sotillo
Raro, raro, raro
0 K 11
Apotropeo #7 Apotropeo
¿ 485 años ?
Algo me dice que no los va a cumplir.
:troll:
0 K 9
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
y luego pasa lo que pasa
0 K 8

menéame