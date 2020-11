Liberia, la "redención" esclavista

Algo más de cincuenta años antes de la Guerra de Secesión, en 1826 Robert Finley fundó “ The Society for the Colonization of Free People of Color of America” (ACS), una organización surgida para creación de un territorio en el continente africano en donde pudieran vivir y establecerse los libertos afroamericanos traídos desde EEUU. Se estableció que ocuparían un territorio en la costa oeste de África, entre lo que hoy en día es Sierra Leona y Costa de Marfil; denominándolo Liberia.