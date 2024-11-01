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Líbano: mayor ataque israelí deja más de 200 muertos

Pese al cese de fuego, Israel lanzó una oleada de bombardeos simultáneos sin precedentes en Líbano, dejando más de 200 víctimas mortales y 1.165 heridos.

| etiquetas: líbano , israel
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5 comentarios
13 2 1 K 147 actualidad
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
¿Cómo que pese al cese de fuego? No ha habido ningún cese de fuego, claro está a tenor de la noticia . Joder con la prensa de mierda de los cojones...
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#5 DotorMaster
#3 hoy hemos tenido un amago de "Eurasia nunca ha estado en guerra con Oceanía", pero poco ha durado
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Veelicus #1 Veelicus
Son unos bastardos de mierda, quieren provocar un ataque masivo de Iran y asi obligar a EEUU a cancelar el alto el fuego
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menéame