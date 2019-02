Liam Neeson cuenta que deseó "matar" a una persona negra cualquiera tras la violación de una conocida

"Estuve dando vueltas con una porra, esperando que alguien se me acercara. Me avergüenza decirlo, pero lo hice tal vez durante una semana, esperando que algun [Neeson dibuja el gesto de las comillas en el aire] 'maldito negro' saliese de un pub e intentase algo conmigo para, ya sabes... poder matarlo". Con estas palabras recogía la periodista Clémence Michallon en The Independent, la historia que Liam Neeson le contó durante una entrevista.