La leyenda de la Sala de los Registros: un documento de la CIA habla del «templo bajo la Esfinge»

En la sala de lectura pública de la Agencia Central de Inteligencia, disponible en internet para cualquier persona, lleva años archivado un documento de diez páginas fechado el 20 de noviembre de 1952. Se titula «Presentation Form for Graphic Material» y cataloga once rollos de negativos fotográficos en blanco y negro tomados entre julio y diciembre de 1950. No es un informe de inteligencia ni un análisis estratégico. Es, en apariencia, un inventario fotográfico de rutina. Pero en algún punto de ese inventario aparece la anotación «Temple under